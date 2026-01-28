edición general
El Huerna y Pajares, cerrados para camiones: cadenas obligatorias en otros dieciocho puertos

Los turismos y autobuses tienen limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora en el Huerna ante la presencia de nieve en la calzada

#1 Astur_
aqui cada uno puede valorar si esta para estar cerrado
www.enterat.com/servicios/webcams-pajares.php
#2 astur365_628eed2f50e0f
Que cierren Pajares lo puedo entender pero el Huerna ?
