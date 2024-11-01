edición general
Las huellas del oso pardo

Los hábitats de especies como el oso se reducen a gran velocidad. La expansión del suelo urbano, la deforestación y los incendios cada vez más devastadores amenazan la biodiversidad.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Es simultáneamente una especie bandera y una especie paraguas.
es.wikipedia.org/wiki/Especie_bandera
es.wikipedia.org/wiki/Especie_paraguas
Es representativo de la estupidez conjunta de las sociedades humanas que haya que emplear estrategias de mercadotecnia para proteger los ecosistemas.
Y la estupidez conjunta de las masas da pie a concluir más cosas que no son agradables.
