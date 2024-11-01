La huella de carbono de las herramientas basadas en IA generativa que pueden convertir indicaciones de texto en videos es mucho peor de lo que pensábamos [EN]  

Las demandas de energía de los generadores de texto a video se cuadruplican cuando la duración de un video generado se duplica. Por ejemplo, un videoclip de IA de seis segundos consume cuatro veces más energía que un videoclip de tres segundos. Los expertos advierten que estamos implementando herramientas de IA generativa sin una comprensión plena de sus verdaderos impactos ambientales. Para generar un clip de cinco segundos, los investigadores descubrieron que se necesita el equivalente a tener un microondas encendido durante más de una hora.