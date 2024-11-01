edición general
La huella de carbono de las herramientas basadas en IA generativa que pueden convertir indicaciones de texto en videos es mucho peor de lo que pensábamos [EN]  

Las demandas de energía de los generadores de texto a video se cuadruplican cuando la duración de un video generado se duplica. Por ejemplo, un videoclip de IA de seis segundos consume cuatro veces más energía que un videoclip de tres segundos. Los expertos advierten que estamos implementando herramientas de IA generativa sin una comprensión plena de sus verdaderos impactos ambientales. Para generar un clip de cinco segundos, los investigadores descubrieron que se necesita el equivalente a tener un microondas encendido durante más de una hora.

#1 Feliberto *
Ya era hora, después de Los Cristianoronaldos para medidas de divisa y los Bernabeus para medir el área, por fin llegan los Microondas/hora para medir la energía.
Iqui_Balam #2 Iqui_Balam
#1 a mi me a impactado mucho. Vivo enuna furgoneta y un microondas es inconcebible por el alto consumo... 1h de microondas es una burrada de energia.
