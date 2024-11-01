edición general
31 meneos
41 clics
Las huelgas se desatan en Francia al unirse a las protestas cientos de miles de personas [ENG]

Las huelgas se desatan en Francia al unirse a las protestas cientos de miles de personas [ENG]

Se observan perturbaciones en todo el país mientras se insta al primer ministro Sébastien Lecornu a repensar los recortes presupuestarios.

| etiquetas: francia , protestas
25 6 0 K 288 actualidad
13 comentarios
25 6 0 K 288 actualidad
#2 Galton
Un viernes más en Francia... nos llevan siglos de ventaja...
2 K 46
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Tantos no que menudo presidente eligieron.
0 K 20
reivaj01 #9 reivaj01 *
#2 Siglos no sé pero, al menos, un día sí. Aquí todavía estamos a jueves.
0 K 12
#11 Galton
#9 jajaajaa... me traicionaron las ganas de fin de semana...:hug:
0 K 9
reivaj01 #12 reivaj01
#11 ¡Que vivan los juerneeeees!
{0x1f389} {0x1f38a} {0x1f388}
1 K 21
Romfitay #10 Romfitay
#2 Ya lo creo, a nosotros nos falta aún por hacer una revolución 'francesa'.
0 K 12
Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
#2 pues si que nos llevan ventaja, la última vez que lo miré era jueves.
0 K 6
azathothruna #1 azathothruna
Mientras en ezpañistan......
2 K 31
insulabarataria #4 insulabarataria
#1 ¿a qué manifestación has ido hoy?
1 K 19
calde #5 calde
No es de extrañar con la de años que llevan con Macron. La gente siempre creyéndose la mismas mentiras de la derecha.
2 K 24
cocolisto #3 cocolisto
Los ferroviarios han entrado en el ministerio de economía...y no ha sido considerado terrorismo...
0 K 20
Connect #7 Connect
Y Macron diciendo que Putin quiere quedarse París y que hay que invertir miles de millones en armamento. Hay que tener la cara muy dura mientras el marrón se lo come el Lecornu ese xD
0 K 12
#6 SantanaS
Madre mía la policía española allí! no hay pañuelos en toda España para sus lloros.
1 K 9

menéame