"Una huelga de mujeres es lo más machista" o "dale recuerdos al comando Barcelona": más de diez años de odio parlamentario de Tellado

El actual secretario general de partido, Miguel Tellado, alumbró en su etapa en Galicia una táctica feroz que le llevó a relacionar a la oposición con el terrorismo, a pedir en público a los simpatizantes del PP que destruyeran papeletas de Vox antes de unas elecciones, a hablar del destino en "cajas de pino" que esperaba a los líderes de formaciones rivales, y hasta a acusar de machismo a las convocantes de las huelgas feministas del 8M.

Thornton #2 Thornton
que en las ruedas de prensa nadie le preguntara nada, que ningún medio comentara sus palabras

¿Ni el ABC, ni El Mundo, ni La Razón, ni Ok-diario, ni Antena 3, ni la Cope...?

Tú estás pidiendo un milagro.
makinavaja #1 makinavaja
La mejor forma de combatir a estos seres que usan la violencia dialéctica sería ignorarlos totalmente: que en el congreso nadie le contestara... nunca... que en las ruedas de prensa nadie le preguntara nada, que ningún medio comentara sus palabras.... ignorancia y desprecio total... en poco tiempo verían que no son efectivos y los cambiarían...
