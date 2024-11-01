"Una huelga de mujeres es lo más machista" o "dale recuerdos al comando Barcelona": más de diez años de odio parlamentario de Tellado

El actual secretario general de partido, Miguel Tellado, alumbró en su etapa en Galicia una táctica feroz que le llevó a relacionar a la oposición con el terrorismo, a pedir en público a los simpatizantes del PP que destruyeran papeletas de Vox antes de unas elecciones, a hablar del destino en "cajas de pino" que esperaba a los líderes de formaciones rivales, y hasta a acusar de machismo a las convocantes de las huelgas feministas del 8M.