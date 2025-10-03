Huelga de médicos en España: manifestación contra el Estatuto Marco este 3 de octubre y última hora, en directo

Tras una primera huelga que tuvo lugar en junio, los médicos de toda España están llamados este viernes a la segunda jornada de paros para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad. Los facultativos llevan meses oponiéndose a la nueva ley básica que quiere sacar adelante Mónica García para regular las relaciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud y exigen un estatuto laboral propio que refleje su formación.