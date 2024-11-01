edición general
¿La huelga general por Palestina es legal?

La movilización en contra del genocidio en Gaza no solo recorre las calles, si no también los centros de trabajo. Desde allí se han puesto en marcha iniciativas de denuncia y rechazo como la colocación de banderas o hasta parar la producción. Es el caso de la plantilla de la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), que han llegado a realizar paros denunciando la connivencia de la compañía vasca con Israel por sus acuerdos para el tranvía a Jerusalén. También los profesores y el personal escolar, que han apoyado en varias comuni

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
No es cuestión de legalidad, la empresa CAF no puede colaborar con un estado genocida. Los trabajadores de CAF tienen todo el derecho por dignidad de hacer una huelga, hay que romper todos los lazos con Israel hasta que la situación del pueblo palestino tengan unas condiciones aceptables y tengan todos sus derechos restablecidos y que Israel tiene que abandonar los territorios ocupados, tiene que la inclusión de CAF en la lista negra de la ONU por su contrato en Jerusalén le impide optar al concurso del metro de Barcelona.
duende #1 duende
No se si es legal, pero sin duda es idiota.
