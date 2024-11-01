¿La huelga general por Palestina es legal?

La movilización en contra del genocidio en Gaza no solo recorre las calles, si no también los centros de trabajo. Desde allí se han puesto en marcha iniciativas de denuncia y rechazo como la colocación de banderas o hasta parar la producción. Es el caso de la plantilla de la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), que han llegado a realizar paros denunciando la connivencia de la compañía vasca con Israel por sus acuerdos para el tranvía a Jerusalén. También los profesores y el personal escolar, que han apoyado en varias comuni