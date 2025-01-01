edición general
Huawei sigue completando el puzle de su independencia. Sus últimas conquistas son buenas noticias para China

La cadena de suministro china para fabricar un smartphone sigue quemando etapas para dejar de depender del extranjero. Lo hace gracias a los esfuerzos de empresas como SMIC, fabricante de chips, principal protagonista en el presente de una Huawei que ha vuelto a lanzar smartphones 5G gracias a esta. Precisamente el gigante chino de tecnología, a través de HiSilicon, ha sido clave para diseñar esos chips: buenas noticias para China, que parece cada vez más cerca de su objetivo.

Apotropeo #1 Apotropeo
Lo mejor que le pudo pasar a Huawei fue la censura usana. No le dejaron Google y realizó un sistema propio. No le dan acceso a chips, y se los hacen ellos.
Cuando completen el puzzle se van a comer el mercado.
Sólo recordar que sus móviles eran de lo mejorcito disponible.
