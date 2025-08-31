Huawei lidera el mercado global de smartwatches superando a Apple por primera vez

Huawei ha superado a Apple en envíos globales de smartwatches por primera vez, según datos recientes de Counterpoint Research. El informe correspondiente al segundo trimestre de 2025 refleja un aumento interanual del 8% en los envíos de estos dispositivos a nivel mundial, rompiendo una racha de cinco trimestres consecutivos a la baja. La compañía china destacó con un crecimiento del 52% en su volumen de envíos durante este periodo, impulsada principalmente por una demanda muy sólida en su mercado local.