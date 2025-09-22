Huawei anuncia el clúster de chips de inteligencia artificial "más potente" del mundo en plena competencia con EE.UU

Los SuperPoD serán los "más potentes" del mundo en varios frentes, como la capacidad de cálculo, la memoria, el ancho de banda y el número de unidades de procesamiento neuronal (NPU) que acelerarán la IA y el aprendizaje automático. "La potencia de cálculo es -y seguirá siendo- clave para la IA. Esto es especialmente cierto en China", afirmó Eric Xu, vicepresidente de Huawei. La compañía también anunció que lanzará una nueva serie de chips de computación de IA, llamados Ascend, a partir de 2026.