Huawei anuncia el clúster de chips de inteligencia artificial "más potente" del mundo en plena competencia con EE.UU

Los SuperPoD serán los "más potentes" del mundo en varios frentes, como la capacidad de cálculo, la memoria, el ancho de banda y el número de unidades de procesamiento neuronal (NPU) que acelerarán la IA y el aprendizaje automático. "La potencia de cálculo es -y seguirá siendo- clave para la IA. Esto es especialmente cierto en China", afirmó Eric Xu, vicepresidente de Huawei. La compañía también anunció que lanzará una nueva serie de chips de computación de IA, llamados Ascend, a partir de 2026.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Huawei siempre esta en lo mejor en tecnología avanzada, EE.UU metió bien la pata con censurar a esa empresa.
Torrezzno #2 Torrezzno
El otro día subí esta noticia muy relacionada: meneame.net/story/hecho-wisconsin-centro-datos-ia-mas-potente-mundo-en

Volvemos a la guerra fria pero en el campo de batalla de la inteligencia artifical
Connect #3 Connect
Con todas las ganas de que China le haga la competencia a Estados Unidos para que se acabe un monopolio que como se puede ver no beneficia, y sabiendo que China va a superar a Estados UNidos por la sencilla razón de que tienen legiones de ingenieros desarrollando con ingentes cantidades de dinero gubernamental apoyando (y controlando que cada céntimo se destine bien), hay que decir también que todavía China está a muchos años de conseguir chips tan potentes como los americanos. Entre otras…   » ver todo el comentario
