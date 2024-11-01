·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10164
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8276
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7660
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5761
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
7378
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
más votadas
547
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
332
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
428
¿Por qué no se hace lo mismo con los deportistas israelíes que con los rusos? El doble rasero y el refugio de las federaciones europeas
554
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
294
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
19
clics
Esperar en un semáforo rojo cuando no hay gente ni tráfico es absurdo. Madrid pretende solucionarlo con IA
Madrid anuncia nuevas cámaras con IA ubicadas en puntos de la ciudad con mucho tráfico
|
etiquetas
:
semáforo
,
tráfico
,
madrid
,
ia
4
1
0
K
48
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
potom
La IA hará absurdas muchas cosas que ahora nos parecen normales
0
K
14
#6
Hombre_de_Estado
#1
¿Y? Es Madrid:
iban a morir igual
Una vez hecho el chiste karmahore de rigor, decir que yo ya he visto en alguna ciudad los semáforos apagados a la noche, en las calles donde apenas hay tráfico a la noche, por sistema y sin IA. Me chocó al principio, pero me parece razonable.
Si lo que quieren implementar en Madrid, lo hacen con el nivel de seguridad necesario (el diablo está en los detalles), lo veo una buena iniciativa. Como dice
#2
, muchas cosas que hacemos son bastante…
» ver todo el comentario
0
K
20
#5
Priorat
Sin IA se puede solucionar, la verdad.
0
K
12
#4
Leon_Bocanegra
Los mejores semáforos...
0
K
10
#3
ooshima
Lo que es absurdo es fiarte de que los que tienen rojo se pararán. Hay que mirarlo así.
0
K
7
#1
Manuel_A.
Ostión seguro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Una vez hecho el chiste karmahore de rigor, decir que yo ya he visto en alguna ciudad los semáforos apagados a la noche, en las calles donde apenas hay tráfico a la noche, por sistema y sin IA. Me chocó al principio, pero me parece razonable.
Si lo que quieren implementar en Madrid, lo hacen con el nivel de seguridad necesario (el diablo está en los detalles), lo veo una buena iniciativa. Como dice #2 , muchas cosas que hacemos son bastante… » ver todo el comentario