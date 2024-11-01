edición general
Esperar en un semáforo rojo cuando no hay gente ni tráfico es absurdo. Madrid pretende solucionarlo con IA

Madrid anuncia nuevas cámaras con IA ubicadas en puntos de la ciudad con mucho tráfico

#2 potom
La IA hará absurdas muchas cosas que ahora nos parecen normales
#6 Hombre_de_Estado
#1 ¿Y? Es Madrid: iban a morir igual :-D

Una vez hecho el chiste karmahore de rigor, decir que yo ya he visto en alguna ciudad los semáforos apagados a la noche, en las calles donde apenas hay tráfico a la noche, por sistema y sin IA. Me chocó al principio, pero me parece razonable.

Si lo que quieren implementar en Madrid, lo hacen con el nivel de seguridad necesario (el diablo está en los detalles), lo veo una buena iniciativa. Como dice #2 , muchas cosas que hacemos son bastante…   » ver todo el comentario
Priorat #5 Priorat
Sin IA se puede solucionar, la verdad.
#4 Leon_Bocanegra
Los mejores semáforos...
#3 ooshima
Lo que es absurdo es fiarte de que los que tienen rojo se pararán. Hay que mirarlo así.
Manuel_A. #1 Manuel_A.
Ostión seguro.
