El Parlamento Vasco rechaza crear una comisión de investigación sobre los campamentos de Bernedo

El Parlamento Vasco ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre los sucesos ocurridos en los campamentos de verano de Bernedo (Álava), donde se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, exhibicionismo y coacción a menores. La propuesta, presentada por el PP, ha sido rechazada con los votos de PNV y PSE-EE, que han considerado que este tipo de comisiones “no valen para nada” y generan “juicios mediáticos paralelos”.