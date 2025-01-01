Hoz británica de la Edad del Bronce Final hallada en Francia (Fr)

Una hoz de encaje de estilo británico, de la que se conocen muy pocos ejemplares en el continente, fue descubierta en el yacimiento de Suret, en Val-de-Reuil. Yacía en una pequeña fosa, junto a un jarrón con forma de dedo y cerámica quemada. La hoz, hecha de aleación de cobre, está muy bien conservada excepto por una punta rota. Los bordes exteriores de la hoja están astillados, una señal de que el objeto fue efectivamente usado. El zócalo, decorado con dos molduras, tiene un anillo lateral para colgar la herramienta...