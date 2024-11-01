edición general
Hoy se cumplen 40 años de la entrada de España a la Unión Europea  

Nos obligaron a implantar el IVA y así se "informó" a la población.

Veelicus #2 Veelicus
Con Concha Velasco cantando que alegria el IVA... la madre que la pario...
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Se cumplen 40 años del principio de la desindustrialización de España para ser los camareros de Europa.
