Hoy, 9 de agosto, el calor más intenso se vivirá en estas 5 ciudades con hasta 42 ºC

Gran parte de España se encuentra en situación de ola de calor desde el pasado domingo, y esto podría persistir hasta mediados de la semana que viene. Las altas presiones subtropicales han tomado el control de todo el Mediterráneo y gran parte de Europa. Las bajas y el aire frío asociado se ven obligadas a circular muy al norte, descolgándose algunas de ellas en el Atlántico y provocando un fortalecimiento de los anticiclones que afectan a España.

Verdaderofalso
Y este año será más fresco que el que viene seguramente
Bourée
#2 Bon díi. Se dice "fresco" entre comillas porque estando como está la cosa...
Un saludo
Supercinexin
#2 Es el año más fresco de los próximos 25 años.

Cuando estemos en el asilo, privado claro, que pagaremos a 8.000 euros al mes mediante el alquiler de nuestro piso en el extrarradio obrero de la ciudad, entonces reconvertido a "zona centro", recordaremos lo fresquitos que estábamos en la Calima de 2025.
NPCmasacrado
Alerta roja, molesta al turismo y al consumo. Aunque hayan muerto 500 personas mas en junio que el año pasado. 2 DANAS más de muertos pero ahora quieren crear "alerta negra" para solo usarlo en algunos eventos y que la roja deje de ser tan importante y normalizarla.

Es un GENOCIDIO
#3 moxid
#1 es violencia climática
NPCmasacrado
Es muy extraño que la gente esté tan relajada ante la advertencia de David Attenborough de que la civilización va a colapsar. x.com/MrMatthewTodd/status/1954091981518282917
dogday
#5 porque el trabajo ya lo tiene hecho. Ya han desactivado a la mayoría de la población. Por desgracia es así. Ahora solo queda mantener el adormilamiento.
NPCmasacrado
El cambio climático, el calor, disminuye el consumo, espanta el turismo, acuerdate de difundir en tus redes que hace calor , seguir y apoyar a otras páginas que hablen de este tema para hundir este sistema de chiringuitos
aPedirAlMetro

#TeAhorroUnClick
#TeAhorroUnClick

Canarias: 39 ºC en el sur de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y 38 ºC en las demás islas.
Depresión central de Lleida: 39 ºC
Pirineo oscense y sur de Huesca: 38-39 ºC
Ribera del Ebro de Zaragoza: 39 ºC
Alcarria de Guadalajara: 39 ºC
Sur de Ávila: 39 ºC
Comunidad de Madrid: 37 ºC en la sierra y 39 ºC en el resto
Meseta de Zamora: 39 ºC
Norte de Cáceres: 39 ºC
Miño de Pontevedra (37 ºC), Ourense y Valdeorras (39 ºC)
Valle del Tajo: 40 a 41 ºC
Campiña cordobesa, valle del Guadalquivir de Jaén, Morena y Condado: 40 ºC
Valle del Guadiana: 40 ºC
Villuercas, Montánchez y la Siberia extremeña: 40 ºC
