Hoy, 9 de agosto, el calor más intenso se vivirá en estas 5 ciudades con hasta 42 ºC  

Gran parte de España se encuentra en situación de ola de calor desde el pasado domingo, y esto podría persistir hasta mediados de la semana que viene. Las altas presiones subtropicales han tomado el control de todo el Mediterráneo y gran parte de Europa. Las bajas y el aire frío asociado se ven obligadas a circular muy al norte, descolgándose algunas de ellas en el Atlántico y provocando un fortalecimiento de los anticiclones que afectan a España.