Hoy, 9 de agosto, el calor más intenso se vivirá en estas 5 ciudades con hasta 42 ºC  

Gran parte de España se encuentra en situación de ola de calor desde el pasado domingo, y esto podría persistir hasta mediados de la semana que viene. Las altas presiones subtropicales han tomado el control de todo el Mediterráneo y gran parte de Europa. Las bajas y el aire frío asociado se ven obligadas a circular muy al norte, descolgándose algunas de ellas en el Atlántico y provocando un fortalecimiento de los anticiclones que afectan a España.
| etiquetas: tiempo , españa , calor , cambio climatico
Un saludo
Cuando estemos en el asilo, privado claro, que pagaremos a 8.000 euros al mes mediante el alquiler de nuestro piso en el extrarradio obrero de la ciudad, entonces reconvertido a "zona centro", recordaremos lo fresquitos que estábamos en la Calima de 2025.
Es un GENOCIDIO
Canarias: 39 ºC en el sur de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y 38 ºC en las demás islas.
Depresión central de Lleida: 39 ºC
Pirineo oscense y sur de Huesca: 38-39 ºC
Ribera del Ebro de Zaragoza: 39 ºC
Alcarria de Guadalajara: 39 ºC
Sur de Ávila: 39 ºC
Comunidad de Madrid: 37 ºC en la sierra y 39 ºC en el resto
Meseta de Zamora: 39 ºC
Norte de Cáceres: 39 ºC
Miño de Pontevedra (37 ºC), Ourense y Valdeorras (39 ºC)
Valle del Tajo: 40 a 41 ºC
Campiña cordobesa, valle del Guadalquivir de Jaén, Morena y Condado: 40 ºC
Valle del Guadiana: 40 ºC
Villuercas, Montánchez y la Siberia extremeña: 40 ºC