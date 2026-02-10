edición general
El hostelero langreano acusado de abusos sexuales reconoce los hechos

Un hostelero de Langreo, de 70 años, ha aceptado una pena de cinco años de cárcel por agredir sexualmente a cuatro menores aprovechando la relación de amistad con los padres.

