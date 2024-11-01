edición general
El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza descubre una nueva especie de micobacteria: "Mycobacterium servetii"

Un hito científico poco frecuente se ha producido en el Hospital Universitario Miguel Servet. El Servicio de Microbiología ha descubierto y descrito una nueva especie de micobacteria, bautizada como Mycobacterium servetii en honor al ilustre médico que da nombre al centro. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, sitúa a Aragón a la vanguardia de la investigación microbiológica, ya que el último descubrimiento mundial de una micobacteria similar se produjo en 2021.

El análisis genómico confirmó que M. servetii presenta menos del 95% de similitud con otras micobacterias conocidas, siendo M. helveticum (descubierta en 2021) su pariente más cercano. Las pruebas de laboratorio mostraron su rápido crecimiento en cultivos (4-5 días), una característica distintiva frente a otras micobacterias de crecimiento más lento.

...que hasta ahora son, en principio, la mayoría, como Mycobacterium tuberculosis (causante de la tuberculosis) que tarda hasta 3 semanas en crecer en medio de cultivo tradicional (Lowenstein-Jensen) y 7-10 días en crecer en medio líquido enriquecido (MGIT).
