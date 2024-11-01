El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza descubre una nueva especie de micobacteria: "Mycobacterium servetii"

Un hito científico poco frecuente se ha producido en el Hospital Universitario Miguel Servet. El Servicio de Microbiología ha descubierto y descrito una nueva especie de micobacteria, bautizada como Mycobacterium servetii en honor al ilustre médico que da nombre al centro. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, sitúa a Aragón a la vanguardia de la investigación microbiológica, ya que el último descubrimiento mundial de una micobacteria similar se produjo en 2021.