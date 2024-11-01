edición general
El Hospital Molina Orosa pone en marcha una planta geotérmica de casi 1 MW térmico que cubrirá aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria

El Hospital Molina Orosa pone en marcha una planta geotérmica de casi 1 MW térmico que cubrirá aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria, reduciendo de forma drástica el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera Con la puesta en marcha de esta planta, cuya inversión total supera el 1,2 millón de euros, el hospital lanzaroteño da un salto cualitativo en eficiencia energética y se consolida como uno de los hospitales pioneros en España en el uso de geotermia para la climatización integral de sus instalaciones.

kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
Envio la nota oficial, por que me parece que quitando el beso de huevos a políticos, explica bien la tecnología detras, el gasto y el beneficio. Los periodicos solo van a copiar esta nota y meterte publicidad alrededor...
