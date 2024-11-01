Un hospital militar estadounidense en Alemania se prepara para la llegada de heridos [eng]

El Centro Médico Regional Landstuhl, ubicado junto a la mayor instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, la Base Aérea de Ramstein, ha suspendido sus servicios de parto y asistencia sanitaria mientras destina recursos al tratamiento de las víctimas del creciente conflicto en Oriente Medio. La dirección del hospital afirmó que la medida era necesaria para priorizar el "objetivo principal" del centro: atender al personal herido. Múltiples informes indican que la magnitud de los daños causados por los ataques iraníes...