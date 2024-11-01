edición general
Un hospital militar estadounidense en Alemania se prepara para la llegada de heridos [eng]

El Centro Médico Regional Landstuhl, ubicado junto a la mayor instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, la Base Aérea de Ramstein, ha suspendido sus servicios de parto y asistencia sanitaria mientras destina recursos al tratamiento de las víctimas del creciente conflicto en Oriente Medio. La dirección del hospital afirmó que la medida era necesaria para priorizar el "objetivo principal" del centro: atender al personal herido. Múltiples informes indican que la magnitud de los daños causados por los ataques iraníes...

#1 txelin
¿Como puede ser, si tenían la guerra CASI CASI ganada?
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 porque van a curar torceduras de tobillos, gripes, alguna tos fea…

Nada grave seguro
#7 daniMate
#1 y era un ataque quirúrgico.
#8 DonaldBlake
#1 Esos que van a llegar son los que CASI la ganan.
azathothruna #5 azathothruna
No seria mejor ahorrarse el trabajo y comprar bolsas al por mayor? :troll:
alehopio #9 alehopio
Air defence forces shot down two drones, while others successfully struck an air base in the region.

www.independent.co.uk/bulletin/news/drone-attack-erbil-iraq-british-ar
Heni #2 Heni
Circulen...

 media
Paladio #6 Paladio
"estamos ganando"  media
