edición general
2 meneos
10 clics
Del hospital al hotel: viajan a Marruecos y encuentran toallas con el logo de la Junta de Andalucía

Del hospital al hotel: viajan a Marruecos y encuentran toallas con el logo de la Junta de Andalucía

El joven aseguró que habían sido 'robadas' a pesar de no tener pruebas.

| etiquetas: toallas , junta de andalucía
2 0 0 K 31 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
#1 doppel
Robadas? Que mal pensado
0 K 20

menéame