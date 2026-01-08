edición general
4 meneos
87 clics
El hospital de Dénia "pierde" a una paciente de 68 años. Sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas

El hospital de Dénia "pierde" a una paciente de 68 años. Sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas

"Fue surrealista. Pasamos horas y horas de angustia, incertidumbre e impotencia. Era como si a mi madre se la hubiera tragado la tierra". Uno de los hijos de Ana, una paciente de 68 años de Ondara, ha relatado lo que sintieron durante las 20 horas de búsqueda de la mujer, a la que le perdieron la pista cuando una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) la trasladó la noche del 1 de enero al hospital de Dénia. La mujer sufrió una insuficiencia cardíaca. Sus hijos avisaron a los servicios de emergencia. Pero ya no hubo forma de dar con ella.

| etiquetas: hospital , denia , desaparición , negligencia
3 1 0 K 43 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 No puedes ir detrás de una ambulancia que irá en modo emergencia a un hospital, preguntas a qué hospital va y ya llegarás respetando las normas de tráfico.
Supongo que no tienes carnet de conducir.
1 K 31
RoberRenfu #1 RoberRenfu
Lo que es surrealista es que ninguno de los hijos fuera con ella en la ambulancia....y no van hasta eldia siguiente
3 K 16
Yonicogiosufusil28 #2 Yonicogiosufusil28
#1 No te dejan subir en la ambulancia. Te lo digo por una experiencia reciente.
1 K 25
RoberRenfu #3 RoberRenfu *
#2 Pues si no dejan, vas en tu coche detrás de la ambulancia.....y si no tienes coche vas en un taxi, pero no dejas a tu madre en una ambulancia con una insuficiencia cardíaca y te vas a dormir....
Por cierto, en un caso reciente de un familiar si que dejaron subir a la madre del pequeño
1 K 20
Meneanauta #4 Meneanauta *
#1 Desconocemos las circunstancias de la familia, no podemos echarle la culpa de lo sucedido a sus hijos. Yo mismo vivo solo. Podría sucederme lo mismo si el hospital no hace bien su trabajo
2 K 44

menéame