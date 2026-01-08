El hospital de Dénia "pierde" a una paciente de 68 años. Sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas

"Fue surrealista. Pasamos horas y horas de angustia, incertidumbre e impotencia. Era como si a mi madre se la hubiera tragado la tierra". Uno de los hijos de Ana, una paciente de 68 años de Ondara, ha relatado lo que sintieron durante las 20 horas de búsqueda de la mujer, a la que le perdieron la pista cuando una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) la trasladó la noche del 1 de enero al hospital de Dénia. La mujer sufrió una insuficiencia cardíaca. Sus hijos avisaron a los servicios de emergencia. Pero ya no hubo forma de dar con ella.