"El hormiguero", guión de José Antonio Valverde para la serie "Miedo"(1987-88) de RNE

"Miedo" fue una serie de terror radiofónico emitida entre los años 1987 y 1988 en RNE. Su guionista, el periodista José Antonio Valverde (1943-1994) se encargaba también, en casi todos los capítulos, de hacer una breve introducción antes de la emisión del mismo. Gracias al trabajo de Borja, administrador de la web miedoteca.com, y de la colaboración desinteresada de Jordi Blesa, podemos escuchar esta adaptación. Por desgracia, en esta ocasión, el comentario inicial de Valverde no está completo, pero sí el relato que le sigue.

