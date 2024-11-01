La honestidad de la locura. Opinión

Taylor Green es alguien que se distingue también por su lealtad completa a los ideales de MAGA y America First y su lealtad a Trump, pero estrictamente en ese orden.

Marjorie Taylor Greene (MTG), republicana representando el 14º distrito de Georgia en el congreso, anunció que dejará su escaño en enero. La decisión tomó a muchos por sorpresa; no es nada habitual que una legisladora con su fama, en una circunscripción en la que no puede perder el escaño ni aposta, deje el cargo.