Honda anuncia la comercialización de UNI-ONE, movilidad personal manos libres

Honda anuncia la comercialización de UNI-ONE, movilidad personal manos libres  

Honda anunció la comercialización en Japón del UNI-ONE, un innovador dispositivo de movilidad personal manos libres que se presenta como una solución que reduce la carga física de caminar, diseñado para facilitar los desplazamientos el UNI-ONE es un vehículo de asiento único que se maneja mediante desplazamientos del cuerpo, lo que permite moverse de manera similar a caminar mientras las manos permanecen libres.

etiquetas: honda , uni-one , movilidad , caminar
comentarios
Tertuliano_equidistante
Eso ya lo vi en una película  media
Peka
#1 Mierda, no me has dado tiempo. xD
mente_en_desarrollo
Juraría que ya vi ese modelo hace mucho.

Y con extras, como el vuelo.  media
capitan__nemo
Monociclo.
Imag0
Pero si no tiene respaldo... quien la necesita no la podrá usar y quien la pueda usar no la necesita.

Absurdo y ridículo.
kaos_subversivo
Esto es un scooter de movilidad muy caro, no?
Veelicus
Es una silla de ruedas mas bonita, pero por lo demas...
berkut
Y los peldaños?
