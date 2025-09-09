Honda anuncia la comercialización de UNI-ONE, movilidad personal manos libres  

Honda anunció la comercialización en Japón del UNI-ONE, un innovador dispositivo de movilidad personal manos libres que se presenta como una solución que reduce la carga física de caminar, diseñado para facilitar los desplazamientos el UNI-ONE es un vehículo de asiento único que se maneja mediante desplazamientos del cuerpo, lo que permite moverse de manera similar a caminar mientras las manos permanecen libres.