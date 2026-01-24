Homenaje en Madrid a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo  

Representantes de los dos organismos recibieron el Premio Abogados de Atocha en reconocimiento a su histórica lucha por los Derechos Humanos(..) El premio tiene su origen en la masacre de Atocha. Cada 24 de enero se recuerda la noche en la que, en 1977, un grupo de extrema derecha asesinó a cinco abogados militantes en su despacho de la calle Atocha. A casi cinco décadas de aquel crimen, el reconocimiento busca mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados por defender los derechos laborales.