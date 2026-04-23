Hombres asturianos que buscan deconstruirse para hacer frente al machismo: «En un contexto aparentemente antifeminista, la experiencia con jóvenes ha sido muy positiva»

Revisarse, cuestionarse y trabajar colectivamente los efectos del machismo en sus vidas: este es el principal objetivo de los Mozos de Cabranes. Un grupo que nació hace ya diez años de la mano de tres vecinos de este concejo asturiano. Actualmente, son seis los hombres que forman parte de esta iniciativa, que se reúnen periódicamente para compartir inquietudes, expresar emociones y desarrollar dinámicas que, desde una perspectiva feminista, les ayudan a analizar «cómo el machismo nos atraviesa a todos los hombres», explican desde el grupo.
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Opino que las presiones sociales que se dan hacia las mujeres musulmanas en lo relativo a estas prendas de vestir son inaceptables y hay que trabajar socialmente para ir eliminándolas (al igual que durante décadas hemos trabajado, y seguimos trabajando,… » ver todo el comentario
La imposición del uso del pañuelo islámico en algunos Estados islámicos obedece, más bien, a la interpretación que han llevado a cabo algunos movimientos fundamentalistas de algunos versículos coránicos que, a su vez, han servido de inspiración para imponer coactivamente a las creyentes musulmanas el uso del burka, del niqab u otras prendas… » ver todo el comentario
Por esto, me interesa buscar soluciones que realmente ayuden a estas mujeres y reduzcan la incidencia de estas conductas. Así pues, en conjunto con lo que he expuesto antes, considero que multar a las mujeres que llevan el burka en público (que es precisamente la minoría que se está exponiendo más al exterior, y por tanto se abren posibilidades de secularización progresiva) es extremadamente contraproducente,… » ver todo el comentario
EDIT: Vale, que fueron a un instituto a dar una charla.