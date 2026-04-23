Hombres asturianos que buscan deconstruirse para hacer frente al machismo: «En un contexto aparentemente antifeminista, la experiencia con jóvenes ha sido muy positiva»

Revisarse, cuestionarse y trabajar colectivamente los efectos del machismo en sus vidas: este es el principal objetivo de los Mozos de Cabranes. Un grupo que nació hace ya diez años de la mano de tres vecinos de este concejo asturiano. Actualmente, son seis los hombres que forman parte de esta iniciativa, que se reúnen periódicamente para compartir inquietudes, expresar emociones y desarrollar dinámicas que, desde una perspectiva feminista, les ayudan a analizar «cómo el machismo nos atraviesa a todos los hombres», explican desde el grupo.