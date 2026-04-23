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Hombres asturianos que buscan deconstruirse para hacer frente al machismo: «En un contexto aparentemente antifeminista, la experiencia con jóvenes ha sido muy positiva»

Revisarse, cuestionarse y trabajar colectivamente los efectos del machismo en sus vidas: este es el principal objetivo de los Mozos de Cabranes. Un grupo que nació hace ya diez años de la mano de tres vecinos de este concejo asturiano. Actualmente, son seis los hombres que forman parte de esta iniciativa, que se reúnen periódicamente para compartir inquietudes, expresar emociones y desarrollar dinámicas que, desde una perspectiva feminista, les ayudan a analizar «cómo el machismo nos atraviesa a todos los hombres», explican desde el grupo.

| etiquetas: deconstrucción , hombres , feminismo , machismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
UnoYDos #2 UnoYDos
¿Realmente es noticia una organización, sea de la índole que sea, que ha pasado de 3 a 6 miembros en 10 años donde Cristo se fue a cagar?
10 K 124
#4 EISev
#2 sí, si dice lo que esperamos oir
2 K 29
UnoYDos #7 UnoYDos *
#4 Eso se llama sesgo de confirmación. Edito para señalar que tengo claro que lo sabes, lo pongo para que lo sepan los demás xD
1 K 18
Kyoko #1 Kyoko
Es para la siguiente temporada de Machos Alfa? :-D
4 K 58
Chepacoletariado #5 Chepacoletariado
Y preguntas por lo del burka y te responden que son sus costumbres y hay que respetarlas. Si es que te tienes que reír
2 K 27
#8 Ninethousand *
#5 Bueno, Asturias me queda un poco lejos para ir a preguntarles a ellos (es extraño que pongas palabras en su boca cuando tú tampoco les has preguntado), pero si me preguntas a mí sobre el tema que también soy feminista, te diría lo siguiente:

Opino que las presiones sociales que se dan hacia las mujeres musulmanas en lo relativo a estas prendas de vestir son inaceptables y hay que trabajar socialmente para ir eliminándolas (al igual que durante décadas hemos trabajado, y seguimos trabajando,…   » ver todo el comentario
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Chepacoletariado #9 Chepacoletariado *
#8 te voy a contestar citanto un post en un blog jurídico muy bueno. Disculpa el copy&paste de algunos párrafos pero es que me parece impecable:

La imposición del uso del pañuelo islámico en algunos Estados islámicos obedece, más bien, a la interpretación que han llevado a cabo algunos movimientos fundamentalistas de algunos versículos coránicos que, a su vez, han servido de inspiración para imponer coactivamente a las creyentes musulmanas el uso del burka, del niqab u otras prendas…   » ver todo el comentario
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#11 Ninethousand *
#9 Estoy bastante de acuerdo en todo lo mencionado en el blog jurídico que enlazas.

Por esto, me interesa buscar soluciones que realmente ayuden a estas mujeres y reduzcan la incidencia de estas conductas. Así pues, en conjunto con lo que he expuesto antes, considero que multar a las mujeres que llevan el burka en público (que es precisamente la minoría que se está exponiendo más al exterior, y por tanto se abren posibilidades de secularización progresiva) es extremadamente contraproducente,…   » ver todo el comentario
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
piratas! :roll:
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#3 deimian86 *
Tan mozos no se les ve.

EDIT: Vale, que fueron a un instituto a dar una charla.
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#10 T3rr0rz0n3
Yo más que deconstruidos los veo derrumbados.
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menéame