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Hombre de Wisconsin condenado a 16 años por falsificar amenazas contra Trump [eng]

Hombre de Wisconsin condenado a 16 años por falsificar amenazas contra Trump [eng]

Un hombre de 52 años fue sentenciado a 16 años y medio de prisión por falsificar amenazas de muerte contra el expresidente Donald Trump en un intento de perjudicar a un inmigrante mexicano. En 2023 el acusado asaltó al inmigrante para robarle la bicicleta, en el intento además le apuñaló. Estando en prisión suplantó la identidad del inmigrante falsificando cartas de amenazas contra Trump, con esto esperaba que fuese deportado para así libarse de una condena por el asalto y el apuñalamiento.

| etiquetas: wisconsin , sentencia , ice , denuncia falsa , inmigración
10 3 0 K 123 CamisaParda
6 comentarios
10 3 0 K 123 CamisaParda
ombresaco #2 ombresaco *
Por falsificar... ¿Tendrían que haber sido amenazas reales?
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#3 detectordefalacias
#2 Ya ni la entradilla leemos, ¿eh?
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ombresaco #4 ombresaco
#3 eso era justo lo que quería decir, que entre todas esas cosas, lo de menos es falsificar amenazas (es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poe)
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#6 PerritaPiloto
#4 Es fabricar indicios para imputar un delito a otra persona que no lo ha cometido. Estando en la cárcel, por algo que eran menos de 16 años, supongo, le caen otros 16 por eso que dice el titular.

Buen candidato a un premio Darwin si no se ha reproducido.
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DDJ #5 DDJ *
"Estando en prisión suplantó la identidad del inmigrante falsificando cartas de amenazas contra Trump, con esto esperaba que fuese deportado para así libarse de una condena por el asalto y el apuñalamiento."

Venga ya, el tipo ese es un gilipollas nivel over-9000 :palm: Esto da para una anécdota del "ladrón gilipollas de la semana" y no para un artículo xD
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#1 Beltza01
Un plan sin fisuras.
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menéame