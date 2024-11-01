Hombre de Wisconsin condenado a 16 años por falsificar amenazas contra Trump [eng]

Un hombre de 52 años fue sentenciado a 16 años y medio de prisión por falsificar amenazas de muerte contra el expresidente Donald Trump en un intento de perjudicar a un inmigrante mexicano. En 2023 el acusado asaltó al inmigrante para robarle la bicicleta, en el intento además le apuñaló. Estando en prisión suplantó la identidad del inmigrante falsificando cartas de amenazas contra Trump, con esto esperaba que fuese deportado para así libarse de una condena por el asalto y el apuñalamiento.
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Buen candidato a un premio Darwin si no se ha reproducido.
Venga ya, el tipo ese es un gilipollas nivel over-9000 Esto da para una anécdota del "ladrón gilipollas de la semana" y no para un artículo