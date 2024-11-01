edición general
12 meneos
71 clics
Hombre de Mimbre, la espeluznante jaula de fuego en la que los celtas hacían sacrificios humanos

Hombre de Mimbre, la espeluznante jaula de fuego en la que los celtas hacían sacrificios humanos

En realidad, únicamente hay dos fuentes que mencionen el Hombre de Mimbre. La primera es la reseñada de César. La segunda es Estrabón, que en su obra Geografía, al hablar de los sacrificios que se llevaban a cabo, deja una visión un poco más escueta: He oído hablar también de otras formas de sacrificios humanos, como la práctica de matar a flechazos o la de crucificarlos en los templos o la de fabricar un enorme muñeco de paja y madera en el que metían algunas cabezas de ganado, bichos de todo tipo y hombres, y hacer con él un holocausto.

| etiquetas: historia , druidas , sacrificios. hombre mimbre
8 4 0 K 156 Historia
6 comentarios
8 4 0 K 156 Historia
#5 JaimeR *
#2 Sin desmerecer tu recomendación, ahí va la mía:
youtu.be/cxRq0KzjxZI?si=CURACBB89YAHUCgT
Edito: merece la pena ver la escena completa en la película original
1 K 15
juliusK #3 juliusK *
Tres fuentes. Nunca te lo agradeceremos lo suficiente Nicholas

Wicker Man (2006) - FilmAffinity share.google/OwiloaaULSCR2uyGy
1 K 28
antesdarle #6 antesdarle
#3 donde esté la original con el legendario Cristopher Lee
m.filmaffinity.com/es/film942280.html
0 K 10
Veelicus #1 Veelicus
Eso se hacia porque pensaban que al matar a los guerreros enemigos se quedaban con su espiritu, no era una forma de tortura como alguien podria pensar, sino que al contrario era una forma de honrarlos ya que valoraban su valor
0 K 11

menéame