Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler

Agentes de la Policía Nacional reconstruyeron lo sucedido en la noche del lunes al martes con la presencia del único detenido

| etiquetas: arresto , asesinato , inquilino , avilés , alquiler
oceanon3d #1 oceanon3d
Inkinomicidaokupa?

Próximamente en T5.

Mis condolencias a la familia de la pobre mujer.
