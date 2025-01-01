Un hombre intenta impedir un robo en la Barceloneta y acaba en el hospital después de pelearse con el ladrón

La Guardia Urbana ha detenido esta madrugada, hacia las cuatro, a un hombre que había robado un móvil y después había agredido a otro hombre que ha tenido que ser trasladado al hospital. Los hechos han tenido lugar en la Barceloneta, en el distrito de Ciutat Vella de la capital catalana. Durante la noche, un hombre ha robado el móvil a una mujer y, al verlo, un testigo ha decidido involucrarse y exigir al ladrón que devolviera el teléfono. El delincuente no solo se ha negado, sino que, en lugar de correr, se ha enfrentado al hombre