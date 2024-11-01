Un hombre herido grave por miembros del ICE en Tucson (Arizona) /EN/

Un hombre permanece en estado crítico después de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparara y lo hiriera alrededor de las 7:30 a. m. del martes, al sur de Arivaca Road, a unas 22 millas al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Personal médico del Distrito de Bomberos de Santa Rita y de American Medical Response llegó al lugar, en el desierto, cerca de los ranchos Sopori y Serendipity, y encontró al hombre "bajo custodia y en estado crítico". Fue evacuado al Centro Médico Universitario Banner, en estado grave.