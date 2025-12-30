edición general
Un hombre se desgarra el esófago en Italia por comer demasiadas lentejas: "Se estaba muriendo"

La cirugía de urgencia realizada en el Hospital Santa Chiara de Trento, por el doctor Alberto Brolese, director de Cirugía General, se incluirá en la literatura científica. Brolese salvó la vida de un hombre de 77 años que había comido demasiadas lentejas en Navidad (plato estrella en estas fechas en Italia), lo que le provocó una lesión en el esófago. "Este es un caso raro, clasificado como síndrome de Boerhaave, un desgarro espontáneo y completo del esófago. Suele ocurrir tras un esfuerzo intenso, como un vómito forzado, que provoca que el c

elGude #1 elGude
Esas lentejas estaban de muerte.
6 K 90
Pertinax #4 Pertinax
#1 Eso le pasa por tragar tanto hierro.
0 K 19
ChatGPT #6 ChatGPT
#1 era un plato de rompe y rasga
0 K 11
#3 Albarkas
Al comerse el 8° kilo tendría que haber parado...
1 K 31
sat #5 sat
Hoy lentejas, si quieres te las comes y si no... Te matan.
1 K 29
skaworld #2 skaworld
-Toda la vida tragandome pollas como secuoias y van y unas putas lentejas...
1 K 21
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Tenían mucho hierro. xD
0 K 20
joffer #9 joffer
En Italia tienen una con que esté todo aldente!
0 K 11
Apotropeo #10 Apotropeo
Ha tenido suerte, de haber sido fabes no lo cuenta
0 K 7
cfsr86 #8 cfsr86
Las lentes de la muerte!!! Como decía mi abuela
0 K 6

