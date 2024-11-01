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El hombre que cobró su sueldo durante 15 años sin acudir al trabajo y otros 17 despidos surrealistas (edición internacional)

De la norteamericana despedida por ser demasiado atractiva según la mujer del jefe (despido procedente) a la neozelandesa expulsada por escribir los correos electrónicos en mayúsculas y en rojo (improcedente)

| etiquetas: despidos , tribunales
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8 comentarios
2 1 1 K 27 actualidad
#5 Quillotro *
#2 #4 Dos recomendaciones para ti:

Montesquieu, filósofo y jurista: "Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad"
www.meneame.net/m/actualidad/montesquieu-filosofo-jurista-queremos-ser

Los 7 tipos de ESTÚPIDOS de Internet explicados
www.meneame.net/story/7-tipos-estupidos-internet-explicados

Cinco noticias en portada entre ayer y hoy. Democracia, 5 - Envidioso, 0

PD: ¿También das órdenes sobre a quién puede uno bloquear o no? Qué triste tiene que ser tu vida. CHAO
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#3 Quillotro
#2 Noticia relacionada.
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insulabarataria #4 insulabarataria *
#3 y spam. Lo cortés no quita lo valiente. No me quites del ignore y me vuelvas a poner, haz el favor.
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eldarel #6 eldarel
No hace falta irse lejos para leer acerca de despidos surrealistas.
Con leer las sentencias de las salas de lo social, basta.
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eldarel #8 eldarel
#7 Por ejemplo.
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menéame