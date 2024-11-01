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El hombre que cobró su sueldo durante 15 años sin acudir al trabajo y otros 17 despidos surrealistas (edición internacional)
De la norteamericana despedida por ser demasiado atractiva según la mujer del jefe (despido procedente) a la neozelandesa expulsada por escribir los correos electrónicos en mayúsculas y en rojo (improcedente)
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:
despidos
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tribunales
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Quillotro
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#1
Quillotro
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Relacionada: Aquí, la edición española:
murcia.empresas.de/de-la-croqueta-de-mercadona-al-hacker-de-su-nomina-
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#2
insulabarataria
Spam de
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www.meneame.net/search?q=empresas.de&w=links&p=&s=&h=&
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Quillotro
#2
Noticia relacionada.
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insulabarataria
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#3
y spam. Lo cortés no quita lo valiente. No me quites del ignore y me vuelvas a poner, haz el favor.
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#6
eldarel
No hace falta irse lejos para leer acerca de despidos surrealistas.
Con leer las sentencias de las salas de lo social, basta.
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Quillotro
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#6
Aquí, la edición española:
murcia.empresas.de/de-la-croqueta-de-mercadona-al-hacker-de-su-nomina-
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eldarel
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Montesquieu, filósofo y jurista: "Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad"
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#1
Con leer las sentencias de las salas de lo social, basta.
murcia.empresas.de/de-la-croqueta-de-mercadona-al-hacker-de-su-nomina-