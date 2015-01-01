El hombre que cayó del cielo [ENG]  

En el año 2015 dos hombres viajaron en el tren de aterrizaje de un avión desde Johanesburgo a Heathrow. Uno de ellos se precipitó al vacio muriendo en Richmond (Londres) - abriendo portadas en todo el mundo - pero milagrosamente su acompañante sobrevivió a un vuelo de 11 horas y temperaturas de -60°C. El cineasta Richard Bentley se propuso reconstruir la historia de estos 2 hombres a traves del testimonio del propio superviviente, así como de amigos y familiares. ¿Como subieron al avión?, ¿por que decidieron llevar a cabo este peligroso viaje?.