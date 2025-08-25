Un hombre blanco en silla de ruedas lanza insultos racistas y escupe a un hombre negro. Segundos después, el karma lo golpea con fuerza (ENG)  

Intentando imitar al hombre negro, la persona con discapacidad dijo con voz exagerada: "Soy un tonto que empieza con n" e hizo un gesto despectivo. Luego intentó, sin éxito, ahuyentarlo de la acera y de la esquina. "¡Lárgate de aquí, no tienes nada mejor que hacer!", gritó. Antes de seguir por la calle, el hombre enojado detuvo su silla de ruedas para escupir en el suelo a los pies del hombre negro. "Recoge eso y te vigilaré", dijo, refiriéndose al escupitajo en el suelo. "Si eres fuerte, recógelo".