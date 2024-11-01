edición general
Hombre armado acusado de hacerse pasar por agente de la ley tras ser detenido en el lugar del homenaje a Charlie Kirk (Eng)

El productor ejecutivo de The Charlie Kirk Show dijo el domingo que la persona se encargaba de la seguridad avanzada de un invitado que tenía previsto asistir al memorial del domingo.

#1 Tronchador.
¿Si no fuese armado como iba a defenderse a si mismo o a otras personas si aparece un loco armado? ¡Que injusticia! Charlie Kirk debe estar revolviéndose en su tumba.
#2 rafacabrera
¡Que fuerte!, un hombre armado en EEUU, pensaba que esas cosas no pasaban allí.
