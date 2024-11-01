Un hombre de 68 años muere en plena calle en El Puerto y la familia denuncia un presunto mal diagnóstico previo

Desde el 1 de octubre el vecino acudió en varias ocasiones a diferentes centros sanitarios de la provincia tras sentir un fuerte dolor en su pierna izquierda. “Continuaba con mucho dolor, la inflamación había ido a más y se notaba el gemelo y el muslo muy caliente”, detallan. En su centro de salud, su médica de Atención Primaria solicitó su derivación hospitalaria para realizar pruebas complementarias ante la sospecha de una posible trombosis. Tal y como se observa en el parte médico, solicitaba la valoración de esta afección y una analítica.