Un hombre de 100 años bate el record guiness al trabajar 84 años en la misma empresa en la que entró a los 15 años de forma temporal

Walter Orthmann, un trabajador textil brasileño de 100 años cumple 84 años y nueve días trabajando en la misma empresa. Esta hazaña, ha sido reconocida oficialmente por el Libro Guiness de los Récords. Lo que empezó como un trabajo de adolescente llevó a Orthmann a ser reconocido como el mayor ejemplo de constancia y dedicación del mundo. Tenía solo 15 años cuando empezó a trabajar en 1938, en Industrias Renaux en Brusque, una ciudad al norte de Brasil, pionera en la industria textil.

pitercio #4 pitercio
Hoy en "récords que no querrías batir"...
7
#18 mcfgdbbn3
#4: Si me aseguran tener vitalidad con 100 años, y la jornada es menor, no me importaría. :roll:
0 K 12
#1 Mesopotámico
Guiness record de conformista y dejado
2 K 38
Aokromes #5 Aokromes
#1 si le gustaba el trabajo, por que no.

prefiero un trabajo a 5 minutos andando de casa que un trabajo a 1 hora de casa cobrando 100 euros mas.
0 K 11
woody_alien #20 woody_alien
#1 Esclavos orgullosos.
0 K 12
jdmf #2 jdmf
Un adelantado a su tiempo, ya sabemos que nos espera contratos temporales hasta que nos jubil... muramos!!
2 K 27
Cantro #9 Cantro
Según el post de instagram enlazado en la noticia, el buen señor acaba de retirarse, a los 102 años de edad, tras 86 en la misma empresa

Menos mal que el post está en portugués y no en un oscuro dialecto de Hyderabad...
1 K 26
treu #12 treu
y como obsequio le dieron una cantimplora y alfombrilla de ratón de la marca de la empresa.
1 K 18
#19 Turny
Se rumorea que el año que viene lo hacen fijo.
1 K 16
Aokromes #8 Aokromes
#7 tal vez no si no fueron consecutivos.
0 K 11
Peybol #10 Peybol
#8 teniendo entre 15 y 16 años mucho margen de maniobra o cambio de trabajo no hay.
0 K 10
Peybol #3 Peybol
"Un hombre de 100 años bate el record guiness al trabajar 84 años en la misma empresa en la que entró a los 16 años de forma temporal"
Para luego decir: "Tenía solo 15 años cuando empezó a trabajar"
1 año es una mierda después de tamaña proeza...pero el periolisto-becario pudo haberse dado cuenta.
0 K 10
Aokromes #6 Aokromes
#3 tal vez solo cuentan desde los 16 por que antes era eventual.
0 K 11
Peybol #7 Peybol
#6 Entonces contarían todos en la misma empresa.
0 K 10
antesdarle #14 antesdarle
“Su capacidad de adaptación.” 84 años en una misma empresa es que tienes una capacidad de adaptarte de narices. Un monumento se merece.
0 K 9
Andreham #11 Andreham
Los dueños de la empresa encantados con este currela que les ha dado riquezas durante literalmente toda su vida.
0 K 8
#15 abogado_del_diablo *
Ascendió rápidamente gracias a su dominio del alemán tras la 2ª GM.
Brasil fue uno de los destinos predilectos para "esos" alemanes.
0 K 7
ElBeaver #16 ElBeaver
Las pensiones en Brasil son de hambre
0 K 7
drocab2012 #17 drocab2012
Debe ser ya dueño de la empresa, por lo menos...
0 K 7
#13 Raúl63
A ver si lo lee Garamendi,de esto seguro que ésto lo pone de ejemplo.
0 K 6

