Un hombre de 100 años bate el record guiness al trabajar 84 años en la misma empresa en la que entró a los 15 años de forma temporal

Walter Orthmann, un trabajador textil brasileño de 100 años cumple 84 años y nueve días trabajando en la misma empresa. Esta hazaña, ha sido reconocida oficialmente por el Libro Guiness de los Récords. Lo que empezó como un trabajo de adolescente llevó a Orthmann a ser reconocido como el mayor ejemplo de constancia y dedicación del mundo. Tenía solo 15 años cuando empezó a trabajar en 1938, en Industrias Renaux en Brusque, una ciudad al norte de Brasil, pionera en la industria textil.