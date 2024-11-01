Hola mundo [Eng]  

Un astronauta de la misión Artemis II tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar. Se aprecian dos auroras boreales (arriba a la derecha y abajo a la izquierda) y la luz zodiacal (abajo a la derecha) durante el eclipse solar de la Tierra. Esta y otra foto de la Tierra son las primeras imágenes enviadas por los astronautas de Artemis II. Vea más fotos de Orión a medida que se vayan compartiendo.