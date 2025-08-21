“Hola, mamá, esto va demasiado lejos”: Kick, la plataforma que permite el riesgo de morir por unos ‘likes’

La muerte del francés Raphaël Graven pone de relieve la permisividad de algunas compañías en busca de cautivar a una audiencia que jalea a ‘streamers’ para que cometan locuras o ilegalidades. Su muerte, totalmente evitable, ilumina lo peor de las redes sociales: protagonistas que pierden toda humanidad por seguir dando contenido más sádico y una audiencia cruel que anima desde sus casas para ver una humillación nueva. Alrededor de Raphaël Graven se había montado un grupito de streamers que compartían emisiones y bromas macabras.
| etiquetas: kick , likes , muerte
La autopsia al ‘streamer’ francés que murió en directo descarta que fuera por los golpes recibidos
Y tiene narices que sea el mismo medio.
Kick es lo mismo que Twitch, una plataforma de streaming en directo.
No es una red social donde se buscan likes, si no propinas, dinero, pasta.
Este hombre ha muerto por conseguir dinero, no unos likes.
Para añadir contexto, es competencia directa de Twitch, y le está haciendo mucho daño, le está robando streamers con números muy grandes.