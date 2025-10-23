Hiten, la primera sonda japonesa a la Luna

¿Cuál fue el tercer país en enviar una sonda a la Luna? Ese honor le corresponde a Japón, que el 24 de enero de 1990 se convirtió en la tercera nación de la Tierra en enviar un objeto hacia la Luna tras la Unión Soviética y Estados Unidos. Ese día despegó un cohete de combustible sólido de tres etapas M-3SII-5 (Mu-3S-2), construido por Nissan, desde el Centro Espacial de Kagoshima (actualmente denominado Uchinoura). La carga era la sonda MUSES-A (Mu Space Engineering Spacecraft A), a cargo del ISAS, una de las agencias espaciales.