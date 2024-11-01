Histórica subida de Indra en el Ibex 35: Defensa rompe la escala con un crecimiento "nunca visto" con el rearme de España y UE

Las acciones del grupo español de defensa y tecnología, se disparan este miércoles más del 20% a media sesión, hasta los 61,5 euros por acción, en camino hacia mayor subida diaria de su historia. De este modo, su tamaño en bolsa cruza el umbral de los 10.000 millones de euros, convirtiendo a sus accionistas de referencia desde hace tres años en multimillonarios. Desde la SEPI, el brazo estatal del Gobierno que controla el 28% del capital, hasta Escribano (14%), Sapa (Aperribay) o Amber (Oughourlian), entre otros.