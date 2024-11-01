Las historias de As Madriñas de San Simón: las mujeres que llevaron cartas, comida y ropa limpia a la isla que el franquismo usó como prisión  

Hoy, la Isla de San Simón, en la ría de Vigo, parece un lugar idílico. Pero bajo ese silencio hay un pasado marcado por el dolor y la represión. Durante la dictadura franquista, fue uno de los campos de concentración más temidos del régimen. Entre las sombras del horror surgieron luces de coraje y solidaridad. Mujeres que jugaron un papel fundamental en la supervivencia de muchos prisioneros. Fueron conocidas como 'As Madriñas de San Simón'. No tenían poder ni recursos, pero tenían valentía,... Puede leerse en Modo lectura, aunque sin vídeo.



