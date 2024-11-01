edición general
Las historias de As Madriñas de San Simón: las mujeres que llevaron cartas, comida y ropa limpia a la isla que el franquismo usó como prisión

Hoy, la Isla de San Simón, en la ría de Vigo, parece un lugar idílico. Pero bajo ese silencio hay un pasado marcado por el dolor y la represión. Durante la dictadura franquista, fue uno de los campos de concentración más temidos del régimen. Entre las sombras del horror surgieron luces de coraje y solidaridad. Mujeres que jugaron un papel fundamental en la supervivencia de muchos prisioneros. Fueron conocidas como 'As Madriñas de San Simón'. No tenían poder ni recursos, pero tenían valentía,... Puede leerse en Modo lectura, aunque sin vídeo.


Professor #1 Professor
Vamos a poner las cosas en el contexto que esta mierda de NODO izquierdista, material de trabajo para hooligans, omite.

Las "madrinas de guerra" eran mujeres civiles VOLUNTARIAS, normalmente chicas jóvenes, que se prestaban a amadrinar a un soldado en el frente. Esto se fomentó desde los ejércitos por su eficacia en subir la moral , q los soldados tuvieran a alguien a quien escribir, y recibir cartas, regalos,tabaco,fotos, y la ilusion de una "novia virtual".las primeras…   » ver todo el comentario
