edición general
5 meneos
235 clics
Un historiador pone a caldo la última afirmación de Arturo Pérez Reverte: "Es una parida histórica de barra de bar"

Un historiador pone a caldo la última afirmación de Arturo Pérez Reverte: "Es una parida histórica de barra de bar"

La última aparición de Arturo Pérez-Reverte en el podcast The Wild Project, dirigido por Jordi Wild, ha dejado una de esas frases que incendian redes, abren debates y sacan a relucir viejas heridas históricas. Y esta vez, la polémica ha sido inevitable.

| etiquetas: arturo pérez reverte , historia
5 0 0 K 51 cultura
6 comentarios
5 0 0 K 51 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno
Quitando el spam de negocios.com creo que el historiador peca de lo mismo que denuncia.

Sin quiere hablar con propiedad que cite a Gustavo Bueno "España contra Europa", Elvira Roca Barea " imperiofobia" etc. Cuando los mismos profesionales en su campo recurren al adhominen mal vamos
0 K 20
Meinster #3 Meinster
Es curioso porque su frase Europa se hizo contra España. Alemania se hizo contra España. Holanda se hizo contra España. Inglaterra se hizo contra España. Somos el factor histórico más decisivo de la historia de la humanidad, posiblemente después del Imperio romano. También la podría decir un francés.
Europa se hizo contra Francia. Alemania se hizo contra Francia. España se hizo contra Francia. Inglaterra se hizo contra España. Somos el factor histórico más decisivo de la historia de la…   » ver todo el comentario
1 K 20
Suigetsu #5 Suigetsu
#3 Históricamente Europa siempre han ido todos juntos a por el estado que se hacía demasiado poderoso. Europa también contra la URSS, por ejemplo.
Para mi lo absurdo es ahora que es Europa contra Rusia cuando realmente el estado occidental más poderoso es EEUU.
0 K 10
#4 DenisseJoel
Es muy recomendable este video sobre la evolución de Reverte: youtu.be/kjedt7lntNc
0 K 11
johel #2 johel
"Hola, soy Reverte, compradme un libro, hacedme casito" y ya estaria.
0 K 10
Wintermutius #6 Wintermutius
Media Europa ha creado una leyenda negra contra España, también sin rigor histórico. Salvando que Reverte quizás ha exagerado un poco, alguien tenía que poner a España en su lugar, y no seguir con los pantalones bajados durante siglos.

Imaginad que Reverte ha hecho discriminación positiva contra el bullying que hemos sufrido durante siglos.
0 K 7

menéame