Un historiador pone a caldo la última afirmación de Arturo Pérez Reverte: "Es una parida histórica de barra de bar"

La última aparición de Arturo Pérez-Reverte en el podcast The Wild Project, dirigido por Jordi Wild, ha dejado una de esas frases que incendian redes, abren debates y sacan a relucir viejas heridas históricas. Y esta vez, la polémica ha sido inevitable.
Sin quiere hablar con propiedad que cite a Gustavo Bueno "España contra Europa", Elvira Roca Barea " imperiofobia" etc. Cuando los mismos profesionales en su campo recurren al adhominen mal vamos
Europa se hizo contra Francia. Alemania se hizo contra Francia. España se hizo contra Francia. Inglaterra se hizo contra España. Somos el factor histórico más decisivo de la historia de la… » ver todo el comentario
Para mi lo absurdo es ahora que es Europa contra Rusia cuando realmente el estado occidental más poderoso es EEUU.
Imaginad que Reverte ha hecho discriminación positiva contra el bullying que hemos sufrido durante siglos.