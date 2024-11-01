edición general
Un historiador explica cómo Aragón conquistó las Islas Baleares

Un historiador explica cómo Aragón conquistó las Islas Baleares  

¿Cómo fue el proceso de conquista iniciado por un jovencísimo rey Jaime I de Aragón en 1229? El historiador Sergio Martínez nos da la respuesta

Fartón_Valenciano #6 Fartón_Valenciano *
Voy a dejar este enlace:

elretohistorico.com/jaime-conquistador-aragon-mallorca-valencia/

Un extracto:

"Jaime I de Aragón, conocido como “El conquistador” (1208-1276) fue rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpellier, rey de Mallorca y Valencia. Impulsó la expansión de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo"

Si alguien cree que hay algún error que escriba al reto histórico...
#8 sisi
#6 ¿Porque leer a terceros , cuando podemos leer a la propia fuente original?
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/llibre-dels-feits-del-rei-en-jacme
#10 Nusku
#8 Y encima escribía en catalufo, que sacrilegio! :troll:
#1 AlexGuevara *
Claro, por eso la lengua propia de las Baleares es el aragonés...

Estos aragoneses son unos cachondos...les prestas la bandera y mira como te lo pagan !!
#3 alamajar
#1 jistori reivension ou yea
Felón_Task #4 Felón_Task
#1 Pero si en Baleares son Euskaldunes!
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 xD xD vaya mendrugo de pan estás hecho
cabobronson #2 cabobronson
Te ahorro un clic: por la fuerza
drocab2012 #9 drocab2012
Estos mañicos tienen un poco de complejo de inferioridad...
Glidingdemon #5 Glidingdemon
xD xD xD xD parece que escuece cuando revisan la historia y barren para su casa, no se, parece que me suena el cuento. xD xD xD xD
