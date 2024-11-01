·
7
meneos
66
clics
Un historiador explica cómo Aragón conquistó las Islas Baleares
¿Cómo fue el proceso de conquista iniciado por un jovencísimo rey Jaime I de Aragón en 1229? El historiador Sergio Martínez nos da la respuesta
|
etiquetas:
:
islas baleares
,
historia
,
corona de aragón
6
1
0
cultura
6
1
0
#6
Fartón_Valenciano
*
Voy a dejar este enlace:
elretohistorico.com/jaime-conquistador-aragon-mallorca-valencia/
Un extracto:
"
Jaime I de Aragón, conocido como “El conquistador” (1208-1276) fue rey de Aragón, conde de Barcelona, señor de Montpellier, rey de Mallorca y Valencia. Impulsó la expansión de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo
"
Si alguien cree que hay algún error que escriba al reto histórico...
4
K
46
#8
sisi
#6
¿Porque leer a terceros , cuando podemos leer a la propia fuente original?
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/llibre-dels-feits-del-rei-en-jacme
0
K
10
#10
Nusku
#8
Y encima escribía en catalufo, que sacrilegio!
0
K
9
#1
AlexGuevara
*
Claro, por eso la lengua propia de las Baleares es el aragonés...
Estos aragoneses son unos cachondos...les prestas la bandera y mira como te lo pagan !!
1
K
13
#3
alamajar
#1
jistori reivension ou yea
0
K
9
#4
Felón_Task
#1
Pero si en Baleares son Euskaldunes!
1
K
18
#7
Don_Pixote
#1
vaya mendrugo de pan estás hecho
0
K
8
#2
cabobronson
Te ahorro un clic: por la fuerza
0
K
12
#9
drocab2012
Estos mañicos tienen un poco de complejo de inferioridad...
1
K
11
#5
Glidingdemon
parece que escuece cuando revisan la historia y barren para su casa, no se, parece que me suena el cuento.
0
K
7
