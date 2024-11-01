Una historia de… ventriloquia [Eng]

El ventrílocuo más antiguo del que se tiene constancia fue Euricles de Atenas, maestro del arte de la εγγαστριμυθία (engastromythia, o 'habla abdominal'). Esta habla abdominal, o gastromancia, era utilizada por Euricles para convencer a la gente de que los espíritus hablaban a través de él y de que sus profecías debían ser creídas. Es decir, tenían que ser los espíritus los que hablaban, porque sus labios no se movían, ¿verdad? Su éxito y popularidad fueron tan grandes que sus compañeros practicantes de este arte eran conocidos como Euríclides