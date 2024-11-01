La historia oculta del "Fatal Portrait" de King Diamond: el retrato fatal...

Cerrad puertas y ventanas. No abráis la puerta a nadie. Sea quién sea y llame quién llame. Encerraros en vuestras habitaciones, y no encendáis la luz por nada. Vamos a abordar una de las obras más espeluznantes del maestro danés del horror, el Sr. King Diamond, en su debut en solitario, presentando uno de sus discos más embrujados y malditos. Fatal Portrait de 1986 fue su ofrenda como solista al maligno. A su dinastía del horror y a los cuentos góticos. Historias de terror que él narraba como nadie. Bienvenidos al cuadro maldito y embrujado de