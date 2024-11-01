La historia oculta detrás de la muerte de Daniel Naroditsky: fue acusado de hacer trampa con inteligencia artificial y hay un apuntado

El estadounidense falleció a los 29 años y aún no se conoce la causa de su muerte.El excampeón mundial Vladímir Krámnik fue quien lo denunció en redes sociales y tras su muerte escribió: "Yo fui el único que advirtió sobre sus problemas".Otros como el estadounidense Hikaru Nakamura y el indio Nihal Sarin repudiaron la actitud del ruso.
El tema ya ha salido, yo mismo subí una noticia hace tiempo donde se analizaban las acusaciones totalmente infundadas. Lo vuelvo a subir porque esto es otro ejemplo de bullying que directa o indirectamente han acabado con un chaval brillante
El ajedrez de luto