La historia oculta detrás de la muerte de Daniel Naroditsky: fue acusado de hacer trampa con inteligencia artificial y hay un apuntado

El estadounidense falleció a los 29 años y aún no se conoce la causa de su muerte.El excampeón mundial Vladímir Krámnik fue quien lo denunció en redes sociales y tras su muerte escribió: "Yo fui el único que advirtió sobre sus problemas".Otros como el estadounidense Hikaru Nakamura y el indio Nihal Sarin repudiaron la actitud del ruso.