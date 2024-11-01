edición general
9 meneos
45 clics
La historia oculta detrás de la muerte de Daniel Naroditsky: fue acusado de hacer trampa con inteligencia artificial y hay un apuntado

La historia oculta detrás de la muerte de Daniel Naroditsky: fue acusado de hacer trampa con inteligencia artificial y hay un apuntado

El estadounidense falleció a los 29 años y aún no se conoce la causa de su muerte.El excampeón mundial Vladímir Krámnik fue quien lo denunció en redes sociales y tras su muerte escribió: "Yo fui el único que advirtió sobre sus problemas".Otros como el estadounidense Hikaru Nakamura y el indio Nihal Sarin repudiaron la actitud del ruso.

| etiquetas: daniel naroditsky , kramnik , acusación
7 2 0 K 94 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/gran-maestro-ajedrez-daniel-naroditsky-ha

El tema ya ha salido, yo mismo subí una noticia hace tiempo donde se analizaban las acusaciones totalmente infundadas. Lo vuelvo a subir porque esto es otro ejemplo de bullying que directa o indirectamente han acabado con un chaval brillante

El ajedrez de luto  media
2 K 36
ElRespeto #2 ElRespeto
#1 kramnik hijo de puta loco ojalá se muera él
0 K 10

menéame