Historia de MHT Ingenieros, Made in Spain, empresa española fundada en 1981 por 3 jóvenes Ingenieros de Telecomunicaciones

Corre el año 1981 cuando 3 jóvenes compañeros de la facultad de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, que acababan de terminar la carrera, deciden montar su propia empresa, que llaman MHT Ingenieros, con un capital social de 50.000 pesetas. Los primeros meses se dedicaron a la reparación de televisores, pero como el suegro de uno de ellos era Manuel Fernández, empresario juguetero de Onil, que había fundado la empresa Vicma, llegan a un acuerdo para dotar a alguno de sus juguetes de cierta tecnología (electrónica). Es así como nacieron..