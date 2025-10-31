edición general
La historia más extraña de la antigua Grecia: El fantasma que hizo el amor con un humano [ENG]

En las sombras del antiguo reino griego de Macedonia, bajo el reinado del rey Filipo II, resonó a través de los siglos un relato que aún hoy hiela la sangre: la historia de Filinión y Macates, un romance con un fantasma tan inquietante como insondable. Esto quedó registrado no como un mito o leyenda, sino formalmente en una carta que narraba sucesos demasiado vívidos y perturbadores para ignorarlos. La carta, atribuida al astrónomo Hiparco de Anfípolis y conservada por el filósofo tardoantiguo Proclo, relata una visita sobrenatural...

Kyoko #4 Kyoko
Los fantasmas mas curiosos para mi son los Ikiryō japoneses. ¿Porque? son fantasmas de personas, ahem, vivas. Los japoneses creian que alguien que odia lo suficientemente fuerte, puede producir un fantasma que atacará o perjudicará a su enemigo. El fantasma era generado involuntariamente por el odio o el rencor, no era una creación deliberada.
Uno de los mas famosos aparece en el clasico La historia de Genji (s. X), la dama Rokujo, que por celos atormentó en forma de Ikiryo a su rival hasta matarla.
en.wikipedia.org/wiki/Ikiryō
OCLuis #5 OCLuis *
#4 Lo que viene siendo un tulpa.

www.filmaffinity.com/es/film666158.html
Kyoko #6 Kyoko
#5 Mira, no conocía lo del tulpa, nunca a la cama te irás...
frg #1 frg
¡Mira, Ghost!
skaworld #3 skaworld
#1 #2 El humano dejó constancia por via epistolar.

El fantasma lo contó en el acrópolis, en el ágora, en el lupanar, en el templo...
kreepie #2 kreepie
Antiguamente lo debían flipar mucho con las parálisis del sueño más intensas.
