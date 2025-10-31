La historia más extraña de la antigua Grecia: El fantasma que hizo el amor con un humano [ENG]

En las sombras del antiguo reino griego de Macedonia, bajo el reinado del rey Filipo II, resonó a través de los siglos un relato que aún hoy hiela la sangre: la historia de Filinión y Macates, un romance con un fantasma tan inquietante como insondable. Esto quedó registrado no como un mito o leyenda, sino formalmente en una carta que narraba sucesos demasiado vívidos y perturbadores para ignorarlos. La carta, atribuida al astrónomo Hiparco de Anfípolis y conservada por el filósofo tardoantiguo Proclo, relata una visita sobrenatural...